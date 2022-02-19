آسطورة في الجمال.. اتفرج زوجة حسين الجسمي تخطف الأنظار بجمالها الباهر في أول ظهور لها.. والمفاجأة في جنسيتها !( صورة)

الرياض - محمد الاطلسي - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحسين الجسمي مع زوجته المغربية حسناء، خلال جلسة تصوير.

ونالت الصورة إعجاب متابعي الفنان الكبير، الذي امتنع ولفترة طويلة عن كشف صورة زوجته أو اقحامها لعالم الشهرة.

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المغربية حسناء، فاجأت المتتبعين بجمالها المبهر وشكلها الودود، الذي لقي استحسان المعجبين الذين اعتبروا اسمها مطابقا لأوصافها.

أعلن الفنان الإماراتى حسين الجسمى على صفحته الخاصة بتويتر عن مشاركته فى مهرجان الكويت الأول، والمقام هذا الشهر في الكويت، احتفالاً باليوم الوطني الكويتى يوم 25 فبراير الجارى، ونشر صورة بوستر حفله الجديد ، والذي يشارك به مع الفنان بدر الشعيبي وإبراهيم دشتي، ووجه الجسمي رسالة لجمهوره الكويتي قائلاً: " للكويت أنا عاشق.. ولاهلها حيل مشتاق، بإذن الله نلتقي ابتهاجاً وفرحاً لنحتفل معاً بـ25 فبراير في مهرجان الكويت الأول، ويرافقنا اخواني الفنانين بدر الشعيبي وابراهيم دشتي".

واحتفل مؤخرًا الجسمى، بتخطى أغنيته "بالبنط العريض" لأكثر من 500 مليون "نصف مليار" مشاهدة، منذ طرحها أغسطس 2020، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمى.

المصدر : منوعات