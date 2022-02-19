طرح تذاكر حفل العيد الوطني للكويت اليوم

تطرح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، اليوم السبت، تذاكر الحفل الغنائي الكبير الذي يجمع النجوم: عبدالله الرويشد، نوال الكويتية، نبيل شعيل، مطرف المطرف، مساعد البلوشي، والمنتظر يوم الجمعة 25 فبراير، في دولة الكويت، ضمن حفل عيدها الوطني.

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