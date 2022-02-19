بسبب حديثها عن أزمة “عروس الإسماعيلية”.. مطالبات بالتحقيق مع ياسمين عز و”الإعلاميين” تعلق

ابو ظبي - احمد الجزار - حالة من الجدل اثارتها الاعلامية ياسمين عز بعد تعليقها على قضية عروس الاسماعيلية

أثارت تلك التصريحات غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقامت بعض الصفحات الداعمة لحقوق المرأة ومن بينهم صفحة “سيدات مصر” بالمطالبة بالتحقيق معها واتهامها بالتحريض على العنف الزوجي

نشرت صفحة “سيدات مصر” صورة لياسمين عز وكتبت معلقة على موقع “فيسبوك”، “نناشد المجلس القومي للمرأة بالتحقيق مع المذيعة ياسمين عز بخصوص تصريحاتها المناصرة للعنف ضد المرأة في برنامج كلام الناس المذاع يوم الجمعة ١٨ فبراير علي قناة إم بي سي مصر”

وتابعت “وجاءت تصريحاتها في الفقرة الخاصة بواقعة ضرب زوج بالاسماعلية في ليلة زفافهم. طالبت ياسمين السيدات بتقبل العنف من أزواجهم. وجاء علي لسانها”

كما نشرت الصفحة بعض الجمل التي وردت على لسان ياسمين وهم “”طالما انا راضي وانت راضي مالك انت ومالنا يا قاضي”، “مش من اول لمسة وخلاف نطلب الطلاق”،”الراجل حمش بطبعة ولازم الست تستحمله”

وأضافت “والكثير من العبارات الأخري الصادمة التي أثارت سخط السيدات والرجال معا.”

واختتمت قائلة “عفوا أستاذة ياسمين عز، بس الرجل اللي بيضرب مراته مش تاج علي رأسها”.

في سياق متصل، علق طارق سعدة نقيب الإعلاميين، على الهجوم الذي تعرضت له الإعلامية ياسمين عز؛ بسبب دفاعها على زوج تعدى بالضرب على عروسته قبل زفافهما بساعات في محافظة الإسماعيلية.

ورد سعدة، على مطالبات البعض بالتحقيق مع ياسمين، قائلا: ندرس الحالة الآن وسنتخذ اللازم.

في سياق متصل، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل بعد تصريحات الإعلامية ياسمين عز، تعليقًا على واقعة الإسماعيلية واعتداء عريس على عروسته وهي مرتدية فستان الزفاف، والتي قوبلت برفض واسع بعد تدول فيديو للواقعة وتسبب في حالة كبيرة من الغضب.

ونشرت إحدى صفحات موقع فيس بوك تحمل اسم سيدات مصر: نناشد المجلس القومي للمرأة بالتحقيق مع المذيعة ياسمين عز، بخصوص تصريحاتها المناصرة للعنف ضد المرأة، في برنامج كلام الناس المذاع يوم الجمعة 18 فبراير، علي قناة إم بي سي مصر