ينطلق الأحد.. تفاصيل عرض الرعب لـ رامز جلال في موسم الرياض

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي عن عرض جديد ضمن فعاليات موسم الرياض يقدمه النجم رامز جلال.

نشر تركي آل شيخ صورة الملصق الدعائي للعرض وعلق عليه عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”: “تجربة رامز … الجمهور بيجرب ويعيش المقالب لأول مرة في #بوليفارد_رياضي_سيتي بكرة الأحد”.

وكشف موقع موسم الرياض عن تفاصيل عرض “تجربة رامز”، التي ستقام من الأربعاء 23 فبراير 2022 والخميس 31 مارس 2022، في البوليفارد، ويصل سعر التذكرة إلى 70 ريال.

وجاء وصف الفعالية: “رامز الذي اشتهر بمقالبه على مدار السنين يدعوكم هذه المرة للمشاركة معه والدخول في تجربة تفاعلية جديدة ومختلفة من المقالب المضحكة المثيرة”.

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