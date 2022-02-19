مشادة بين متسابقة ولميس الحديدي في “الدوم”: أنا فاهمة اللي بقوله (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - شهدت حلقة اليوم من برنامج اكتشاف المواهب الجديدة “الدوم” مشادة كلامية بين إحدى المتسابقات والإعلامية لميس الحديدي عقب انتهاء المتسابقة من فقرتها، علقت الحديدي على ادائها وقالت “أنا مش عايزاكي تحفظي أنا عايزاكي تفهمي” ردت المتسابقة مارفيل على لميس الحديدي وقالت “أنا فاهمة كويس اللي أنا بقوله” تابعت الحديدي وقالت “أدائك باين انك حافظة” يذكر أن برنامج “الدوم” هو أحدث برنامج اكتشاف مواهب في ثلاث مجالات وهم التقديم التلفزيوني، التمثيل، الغناء البرنامج من إنتاج شركة “ميديا هب سعدي- جوهر” وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والثقافة اقرأ أيضا بعد إنكاره لـ”المعراج”.. فنان ينسحب من أحدث أفلام إبراهيم عيسى: مش هكمل في القرف ده بينها 1300 سيارة بورش وبنتلي.. اندلاع حريق ضخم في سفينة تحمل 4 اَلاف سيارة “أخت حرباية وكانت بتضرب معاه في العربية”.. عاملة بالكوافير تكشف تفاصيل واقعة “عروس الإسماعيلية” فنان يحول سيارته لبيع المشروبات الساخنة: “الشغل مش عيب” (فيديو) “أشيك اتنين في مصر”.. روبي ومي عمر في كواليس “رانيا وسكينة” (صور)

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