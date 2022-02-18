“أخت حرباية وكانت بتضرب معاه في العربية”.. عاملة بالكوافير تكشف تفاصيل واقعة “عروس الإسماعيلية”

ابو ظبي - احمد الجزار - آثار فيديو اعتداء عريس الإسماعيلية على عروسته وضربها عقب خروجها من الكوافير، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر والدول العربية، حيث نشبت موجة عارمة من الغضب.

وكتبت رحمة كمال، إحدى العاملات بالكوافير: “مش قادرة أصدق إن في لسه ناس كده بجد أنا الموضوع حاصل قدامي من الأول خالص، العروسة كانت بتكلم أخت العريس وشدو مع بعض في خناقة بسبب إن أخت العريس بتستعجلها وهي بتقولها إن اللي بتلف الطرحة متأخرة فأخت العريس زعقت في العروسة زعقتلها وقفلت في وشها السكة”.

وأضافت: “ده شىء طبيعي جدا في دايما أخت حرباية فى الموضوع مش هنا المشكلة، المشكله ردت فعل العريس نفسه أول ما دخل أنا قولت هبدأ أصور عشان أشوف طلت العروسة والعريس بياخدها والحركات اللي احنا عارفينها، لقيته داخل وشه مكشر وبيقولها يلا قالتله استنى دقيقتين بره لحد ما تخلص عشان لسه مها الخولي هتصورها راح ضاربها بسن الموبايل فى رقبتها وضهرها جامد جدا اتخضينا كلنا وهي قالتله حاضر هخلص أهو وصعبت عليا جدا”.

وتابعت: “مها الخولي فى الدور التالت هو منزلها من التالت لحد تحت جررها لحد ما هي فاض بيها الحيل وقالت لا مش هتستحمل حاجة زي دي وقالت مش هتتجوز قام ضربها بالأقلام على وشها والبواني وجرها فى الأرض وشلها وركبها العربية غصب وأخته كانت بتضرب معاه وهي فى العربية بس فى الخباثة والناس ردود أفعالها سلبية عمالين يقولو جوزها ملناش دعوة وحاجة فى منتهى القرف لحد ما كمل ضرب فيها ومناخيرها قعدت تجيب دم من كتر البواني والفستان الأبيض اللي المفروض يكون سبب فرحتها بقا سبب تعستها وبقا كلو دم”.

واختتمت رحمة كمال حديثها قائلة: “بجد حسبي الله ونعم الوكيل فى اللي ياخد واحدة عارف إن ملهاش ضهر ويمرمطها كده”.

المكياج متهزش ولا حصله حاجة

فيما وجهت كوافيرة عروسة الإسماعيلية رسالة شكر لنفسها، بعد ثبات مكياج العروسة بالرغم من اعتداء زوجها عليها بالضرب يوم زفافهما.

وكتبت: “بعيد عن تفاصيل لازم تاخدوا بالكوا إن الميك أب متهزش ولا حصله أي حاجة واستحمل المرمطة دي وزي مهو تسلم إيدي والله ربنا يحميني”.

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