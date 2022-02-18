إبراهيم سعيد باكيًا: بشكر كل الناس اللي شالت أبويا ووقفوا معايا” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - وجه الكابتن إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب مصر السابق، رسالة لـ من سانده بعد وفاة والده، ونشر فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر إبراهيم سعيد فى الفيديو وهوى يبكى قائلا: “بشكركم على الوقفة اللى أنتوا وقفتوها معايا، وبشكر كل الناس اللى شالت أبويا ووقف معايا”.

وأضاف: “الله يرحمك يا ابويا، وشكرا لكل من وقفوا معايا، مهما قولت أسماء، فى ناس وقفت معايا مكنتش متوقع أنها تقف معايا، وفى ناس تانية وقفت معاها وملقتهمش، ربنا يرحمه، الحمد الله، ربنا أعطاه أكتر ما كنت متوقع، بجد بشكر كل الناس اللى شالته معرفش الناس دى جت منين، الحمد الله على كل حال وربنا كريم”.

يذكر أن وتوفى والد اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر والأهلى والزمالك الأسبق، بعد صراع مع المرض، استلزم دخوله المستشفى للعلاج منذ عدة أيام، وفقا لما أعلنه القائمون على حساب تويتر الرسمى للاعب.

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