حنان: ابتعدت عن الغناء بسبب ابنتي وتزوجت عرفي لهذا السبب وهذا رأيي في الحجاب (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت المطربة حنان عن تفاصيل اعتزالها للفن وارتدائها للحجاب والعديد من جوانب حياتها الشخصية والفنية

قالت حنان خلال حوار لها مع سهير جودة ومفيدة شيحة في برنامج “الستات” المذاع على قناة النهار أن قرار اعتزال الغناء كان من أصعب القرارات التي اتخذتها وأنها بكت لمدة 7 سنوات بسبب هذا القرار

وتابعت قائلة “بنتي قالتلي مرة وهي عندها 4 سنين هو أنا بشوفك ؟ واكتشفت أن الدادة بتضربها لأن أنا مش موجودة وحسيت أن في حاجة غلط ومش هقدر اعوض بنتي”

وأكدت أنها في البداية فكرت في محاولة العمل مدة أقل حتى تتواجد مع ابنتها خاصا بعد انفصالها ولكنها بعد فترة قررت الاعتزال بشكل تام من أجل مصلحة ابنتها.

كما كشفت حنان عن تفاصيل زواجها وقالت “أنا اتجوزت عرفي من كتر خوفي من أنه يطلع وحش واقتنعت لما جبت بنتي ألمانيا ”

وأضافت “والدتي كانت عايزة تطمن عليا وهي كانت مضايقة بس من سفري لألمانيا”

وعن ارتدائها للحجاب قالت “الحجاب اكيد فرض وفي ناس كتير مبتبقاش قادرة عليه وهو حاجة أكيد جميلة”

وقالت أنها ارتدت الحجاب لمدة 5 سنوات بالرغم من اعتزالها للغناء إلا أنها لم تستطع الاستمرار في ارتداء الحجاب آنذاك وشجعها على ذلك زوجها.

يذكر أن حنان اعتزلت الغناء عام 1997 من أجل التفرغ لابنتها.

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