ديانا كرزون حول ”مؤخر الزواج والمهر”: البنت ليست سلعة

قالت النجمة الأردنية، ديانا كرزون، إن مؤخر صداقها دينار أردني واحد فقط، مضيفة انها ترفض الحديث حول "المؤخر والمهر" في الزواج، لأن "البنت ليست سلعة".

وحلت كرزون ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، أمس الأربعاء، على قناة "cbc".

وأهدت خلال الحلقة زوجها "معاذ" أغنية بعنوان "لفلفنى" تزامنا مع الاحتفالات بعيد الحب، وعند سؤالها عن مهرها ومؤخرها عند زواجها، قالت: "ما بحب التصريح بالمؤخر والمهر لأن البنت ليست سلعة. أهم شئ الحب بين الشخصين والتفاهم، لأن الفلوس تروح وتيجي. المرأة لو تحب الرجل لن يهمها مال العالم كله، ولو كرهته وطلبت الطلاق سوف تدفع مال العالم كله لتحصل على حريتها".

وأضافت: "تزوجت وعمري 38 عاما وهناك 2000 رجل تقدم لطلب يدي، أو 1500 رجل من أجل الزواج من معاذ، لأن هذه عاداتنا في الأردن وهي اصطحاب العريس لأكبر عدد من الرجال معه لطلب يد العروس".

وعن بدايتها الفنية أوضحت: "تخرجت فى الجامعة وقدمت فى برنامج سوبر ستار العرب عام 2003، وبقيت نجمة وأنا عندى 18 سنة.

وصرحت ديانا خلال الحلقة: "أنا من مواليد الكويت، وعشت هناك حتى 3 سنوات، ثم ذهبنا إلى عمان وعشنا هناك، وأنا شخصية هادئة، لكن حياتى لم تكن هادئة".

وكانت الفنانة الأردنية ديانا كرزون قد احتفلت مؤخرا بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامي معاذ العمري، والتي صرحت أن زوجها هو من اختار اسمها لأنه كان يريد أن يسميها اسما عربيا، دون تدخل من الأهل أو الأقارب.