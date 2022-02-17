صدمة فنية مدوية.. لن تصدق أن فيلم« أصحاب ولا أعز » تم تصويره داخل شقة.. والمفاجأة من هو مالكها!

الرياض - محمد الاطلسي - تصدر فيلم أصحاب ولا أعز قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفلكس بعد طرحه بأيام قليلة. وتمكن فيلم أصحاب ولا أعز من تصدر القائمة التى تضم أعلى 10 أعمال مشاهدة فى مصر ، متفوقاً على عدد من الاعمال الأجنبية رغم حالة الجدل التى صاحبت عرض العمل بسبب بعض المشاهد التى ضمها.

وكان قد أعلن كارل جرجس قبل عرض فلم أصحاب ولا أعز عضو فرقة مشروع ليلى عن تصوير الفيلم داخل شقته في لبنان، وهي فرقة موسيقية تلاحقها اتهامات كثيرة. ونشر كارل جرجس عضو فرقة مشروع ليلى، صورة له من المنزل من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “شقتي في أول فيلم عربي على نيتفليكس، فريق تصوير عظيم”، في إشارة إلى فيلم أصحاب ولا أعز، بطولة منى زكي. ومن ناحية أخرى تجاوزت إيرادات فيلم "أصحاب ولا أعز" حاجز الـ 100 مليون جنيه، بعد أسبوعين من طرحه على منصة نتفليكس. يذكر أن الفيلم أثار "اصحاب ولا أعز" جدلا كبيرا لما يتضمنه من مواضيع ومشاهد صدمت من اعتبرها "مخالفة لقيم المجتمع" وأسعدت من رآها كشفا لـ"واقع عادة ما نريده مخفيا". وتعرضت منى زكي، وهي من أبطال العمل، لهجوم شرس على خلفية مشهد لها في الفيلم، وكذلك تم تقديم بلاغ للنائب العام المصري ضدها.

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الفيلم ماخوذ من الفيلم الإيطالي “Perfect Stranger”، الذي حقق رقماً قياسياً في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة، وبين رافضين خاصة لتناوله موضوع المثلية الجنسية، وتصدر هاشتاج باسم الفيلم، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح ضمن قائمة الأعلى تداولاً في الوطن العربي. يُذكر أن، فيلم “أصحاب ولا أعز” بطولة الفنانين: منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودياموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة، في أول تجاربه الإخراجية.