شاب أصغر منها.. الجمهور مصدوم من نادية الجندي وما فعلته بعد تجاوزها 70 عام!

الرياض - محمد الاطلسي - أشعلت الفنانة المصرية نادية الجندي جدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت أنها لا تمانع الزواج من رجل يصغرها سناً. وأضافت نادية الجندي في لقاء سابق لها ببرنامج أبلة فاهيتا رداً على سؤال هل من الممكن ان تتزوج رجلاً أصغر منها، :"ليه لا"، وتابعت :"ممكن اتجوز واحد أصغر مني لو بحبه، الحب ميعرفش سن".

وأشارت نادية الجندي أنها لا تفكر في الزواج في الفترة الحالية مطلقاً معلقة :"في الفترة الحالية أنا مش بفكر في الجواز خالص كل تفكيري في فني وشغلي، عايشة للفن، أنا متزوجة الفن". وعن علاقتها بمحمد مختار بعد طلاقهم قالت: "المفروض أي اتنين ينفصلوا عن بعض يبقي ده الطبيعي بينهم يبقي فيه بينهم رقي وفيه أصل لأن دي عشرة وذكريات جميلة". وأضافت: "بيني وبين مختار أحلي أفلام اتعملت في تاريخ صناعة السينما المصرية"، وتابعت: "هو مش بس كان جوزي هو شريك نجاحي رحلة طويلة من الكفاح عيشناها سوا دي حاجة مش بسهولة الواحد ينساها خالص".

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وروت نادية الجندي عن أغرب معجب واجهته قائلة: "كان في واحد مجنون بجد بيقف ليا تحت البيت وبيقول عاوز أشوفها ولما الناس تمنعه بيقلع هدومه في الشارع لغاية لما جابوله البوليس". وتابعت: "أنا بحب شغلى جدا ودايما بحافظ على رشاقتى وبعمل رياضة ولياقة بدنية عشان بعمل أدوار أكشن، ولازم أصحى بدرى وبحافظ على جسمى ومش بدخن، وحارمة نفسى من الأكل الحلو عشان كده محافظة على جسمى".