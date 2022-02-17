بشرى تروج لفيلمها الجديد معالي ماما

روجت الفنانة بشري لفيلمها الجديد معالي ماما عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
و نشرت بشري بوستر الفيلم و علقت قائلة : سلاح الأم التاريخي... فيلم#معالى_ماما
و كانت قد كشفت الفنانة بشرى، عن تفاصيل أحدث أعمالها السينمائية الذي يحمل اسم "معالي ماما" المتواجد حاليا في السينمات.
وتجسد بشرى شخصية امرأة في منصب مهم وتتعرض لمجموعة من المواقف مع عائلتها".
الفيلم يضم مجموعة من النجوم أبرزهم بشرى، محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد علي رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام ومن إخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.
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