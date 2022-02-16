حمو بيكا: خسرت كل فلوسي في مشروع المطعم.. ومبقاش معايا حق حقنة مرضي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - رد مغني المهرجانات حمو بيكا، على الاتهامات التي وجهت له بشأن ادعائه المرض حتى يجلب تعاطف الجمهور معه، رغم أنه يملك أموالًا كثيرة ومن الممكن علاج نفسه.

وقال حمو بيكا خلال برنامج تفاعلكم عبر قناة العربية: مش عاوز حد يبكي ولا يتعاطف معايا، أنا عملت مشروع مطعم وكل فلوسي اتحطت فيه وخسرت، الناس بتشوف مظاهر مش بتشوف البني آدم وتعاشره وتعرف إيه جوه منه، لكن الناس فاهمة غلط وفاكرين اليوتيوب بيدخل ملايين لا بالعكس.

وعن آخر تطورات حالته الصحية، قال إنه أصبح أفضل ووضعه مستقر، مشيرًا إلى أنه يعاني من مرض الكرونز منذ 7 سنوات، مضيفًا: مش أول مرة أتكلم عن مرضي طلعت كتير وقلت وماحدش متخيل المرض ده بيأذي البني آدم قد إيه.

وأشار إلى أنه لم يتمكن حنى الآن من تحصيل مبلغ الإبرة التي يتوجب أخذها كل فترة للعلاج من مرضه والتي يبلغ ثمنها 130 ألف جنيه، معقبًا: أنا واقف من الشغل لما كنت باخد الإبرة ربنا كان مسهل لي حالي دلوقتي أجيب منين مفيش شغل وفي ناس فاتحة بيوت ومش بتأذي لوحدي.

كل جسمي بيخس إلا بطني

كما أكد أنه شعر بالإنزعاج الشديد من التنمر علىيه بسبب مرضه قائلًا: مفيش تنمر في المرض عندك كلمة حلوة قولها مفيش خلاص، أنا كل جسمي بيخس إلا بطني المشكلة كلها في بطني.

وبشأن تصريحاته عن رغبته في اعتزال الغناء، أوضح أنه لا يفكر في الاعتزال لأنه يحب الغناء، معقبًا: النقابة منعاني أغني في بلدي، بغني في أي دولة وعملت حفلات في السعودية ومسافر أمريكا وبعمل حفلات في كل الدول، ومفيش حد اتفرض عليه ياخد دروس في النقابة غيري.

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