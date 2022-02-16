طرح حسين الجاسمى أغنية عاطفية جديدة، مليئة بمشاعر العشق والمحبة، وهى من ألحانه وغنائه بعنوان "انتي اعيادي"، متعاوناً بها مع الشاعر المبدع أسير الشوق، وتوزيع وليد فايد، مسنداً مهمة المكساج والماستر للمهندس جاسم محمد، والذي يقول في مقدمة كلماتها:

للبشر عيدين في عمر السنة

وانتي أعيادي معك في كل يوم

أحتفل بك .. بالشعر والسلطنة

يا هناي اللي وصل بي للنجوم

تسألي : هل السعادة ممكنة ؟

وابتسم ما للسؤال أبداً لزوم

دامك انتي الكل واللي مهيمنة

وين انا وين التعاسة والهموم

عرضت أغنية "انتي اعيادي" في القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube ، متضمن كلمات الأغنية في فيديو جميل، وتم بثها عبر أثير الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب عرضها عبر جميع المنصات المتخصصة في عرض الأغنية.

المكتب الاعلامي لسعادة الفنان حسين الجسمي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسين الجسمي يطرح أغنية ”انتي اعيادي” على اليو تيوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.