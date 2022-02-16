قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

ابو ظبي - احمد الجزار - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوداني بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

موعد المباراة

وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني في تمام الساعة الثالثة عصرا بعد غد الجمعة 18 فبراير الجاري على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم.

القناة المشفرة الناقلة للمباراة

وتذاع مباراة الأهلى والهلال السودانى على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى والهلال

RTS 2 HD Senegal

RTB TV

TVT International

Eutelsat 9° 11900 افقي H 27500

RTI 1

ORTB TV

RTS 1 Senegal

Eutelsat 9 شرق

القناة الناقلة للمباراة

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تغادر القاهرة اليوم في طريقها إلى السودان لمواجهة فريق الهلال في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الفريق كلًا من:

علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.

8 مواجهات جمعت الأهلي والهلال

والتقى الأهلي مع الهلال السوداني في 8 مباريات نجح في تحقيق الانتصار 3 مرات، مقابل فوزين للهلال وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

والتقى الأهلي مع الهلال السوداني للمرة الأولى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1987 وانتهى اللقاء الذي أقيم في الخرطوم بالتعادل السلبي وفاز الأهلي في لقاء الإياب بالقاهرة بهدفين نظيفين ليتوج باللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه.

والتقى الأهلي مع الهلال السوداني في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا عام 2004 وفاز الهلال في المباراة التي أقيمت بالقاهرة بهدف نظيف وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الإياب بالخرطوم.

وتجدد اللقاء بين الأهلي والهلال السوداني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2007 حيث فاز الأهلي بنتيجة 2/0 في لقاء الذهاب بالقاهرة وخسر في لقاء الإياب بالخرطوم الهلال بثلاثية دون رد.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين خلال مباراتين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا مجموعات دوري أبطال أفريقيا عام 2020، حيث انتصر الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب بالقاهرة وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 لقاء الإياب الذي أقيم بالسودان.

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