من راكب على ظهر حمار إلى أشهر نجوم الفن في مصر والعالم العربي و أكثرهم وسامة .. من تتوقع أن يكون ؟ ( اتفرج الصور )

الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الاشهر تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 10 سنوات، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشار المتابعون أنه لم يتغير كثيراً عن الآن.

إنه الفنان “أحمد سعد” الذي فاجأ متابعيه بنشر صورة تعود الى طفولته، ظهر فيها وهو يمتطي حماراً، وردّ من خلالها على النجم محمد هنيدي، وبدا سعد في الصورة بشكل مختلف تماماً وفي غاية النحافة، إلا أنه ملامحه لم تتغيّر كثيراً .

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ووجّه من خلالها رسالة كوميدية الى هنيدي بعد أن نشر صورة له من طفولته بدا فيها وهو يرتدي فريق نادي الزمالك بعد خسارته أمام النادي الأهلي المصري في نهائي أبطال أفريقيا، حيث قال سعد تعليقاً علي تلك الصورة الخاصة به: “دي رسالة صغيرة للأستاذ محمد هنيدي.. أنا لو نزلت الصور القديمة محدش هيقف قدامي”.

وعلي الصعيد الفنى، يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد، أغنية “يا بخته” مع النجم هاني شاكر، والتي حققت مشاهدات تخطت المليون الأول في أقل من 48 ساعة من طرحها عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع محمود صبري.

ياتى هذا النجاح بعدما روج الثنائي لها بأفضل طريقة ممكنة حيث تصدر اسمهما التريند لعدة ساعات قبل طرح الأغنية بسبب موقف طريف أثناء اجراء حوار مصور مع أحد البرامج التليفزيونية تخلله وصلة من الضحك بينهما بشكل عفوي.

وكان النجم أحمد سعد أكد فى تصريحات سابقة أن أغنية “يابخته” التى تجمعه بالنجم هاني شاكر مفاجأة للجميع وتحمل طابع الفرح وبعيدة عن جو الكآبة والحزن ويراهن عليها فى مشواره الغنائى خاصة أنه يقدمها مع صوت قوى بحجم هانى شاكر وتحمل عدد من المفاجئات .