حلمي عبدالباقي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا بسبب اتهامات بالرشوة والتزوير

ابو ظبي - احمد الجزار - تقدم الفنان حلمي عبد الباقي ببلاغ للنائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، بسبب تصريحاته الأخيرة في البرامج التليفزيونية، حول نقابة المهن الموسيقية، والذي اتهم فيها أعضاء النقابة بالرشوة والتزوير وغيرها.

وجاء محتوى البلاغ كالتالي: حيث إن الشاكي هو فنان مرموق وله تاریخ فني كبير، وهو حاليا يشغل منصب عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، ومؤخرا ظهر المشكو في حقه المدعو محمد محمود مصطفى محمد وشهرته حمو بيكا في بعض البرامج التلفزيونية، برنامج كلام الناس من تقديم الاعلامية، ياسمين عز على قناة ام بي سي مصر، وبرنامج وشوشة على قناة النهار.

وتابع البلاغ: وقام بمهاجمة نقابة المهن الموسيقية وعلى حد زعمه فقد ذكر أن أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية -ورفض تحديده اسمه- اتهمه بالرشوة وقبول أوراق مزوره، ومخالفه للقانون لمصالح شخصية تخص ذلك العضو، كما زعم أنه كان يقوم بدفع مبلغ 15000 (خمسة عشر ألف جنية) لأحد أعضاء مجلس الإداره نظير استخراج التصاريح لحفلاته، وكان لا يستلم سوي إيصال بمبلغ 2000 جنيه ( الفان جنيه مصري فقط )، كما اتهم لجنة استماع النقابة على حد تعبيره “مش ماشیه بما يرضي الله”.

وأضاف البلاغ:هذه التصريحات من شأنها الإساءة لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية كافة ومن بينهم الشاكي الفنان حلمي محمد على عبد الباقي و شهرته: حلمى عبد الباقي، ويعد ذلك تشهيرا به والنيل من سمعته وقذفه علانيا، حيث أنه وكافة أعضاء مجلس الإدارة يشغلون منصبًا عامًا وتطوعيًا، لا يعطى لهم القانون الحق للتربح من ذلك المنصب ومثل هذه الإتهامات التي اطلقها المشكو في حقه، تقع تحت طائلة القانون طبقا لنص الماده – 308 ـ من قانون العقوبات على أنه: إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا، على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

واستكمل البلاغ: لهذا يتقدم الطالب بهذا البلاغ العاجل لسيادتكم، ويلتمس التحقيق في تلك الواقعة وإتخاذ اللازم قانونا حيال المشكو في حقه، وسؤاله عن تحديد الأشخاص الذي قام باتهامهم بتلك التصريحات، حيث أن عدم تحديده للأسماء يمس بسمعة مجلس إدارة النقابة بأكمله رئيسا واعضاء – من بينهم الشاكي – ويزعزع الثقة بينهم وبين الكافة، وإلا تعد تلك التصريحات بمثابة التشهير بمجلس نقابة المهن الموسيقية، وحيث أن الشاكي عضوا في مجلس الإدرة وله صفه ومصلحة في تقديم هذا البالغ.

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