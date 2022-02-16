شاهد.. محمد أنور يقلد مطربي المهرجانات على طريقته

شارك الفنان الكوميدي محمد أنور،جمهوره بصورة جديدة له ونشرها من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهر أنور وهو يقلد أزياء مطربي المهرجانات بطريقة كوميدية،وكتب معلقا من خلال صورته؛"طريقه عمل مطرب مهرجانات في البيت#عم_المجال_ياشويه_اندال????". وطرح الفنان محمد أنور، نجم مسرح مصر، أغنيه على طريقة الفيديو كليب بعنوان: "أنتوا كده كلكوا"، وهي أولى أغنيات أنور بعد ما قرر خوض تجربة الغناء، والأغنية على شكل ديو غنائي مع يسرا الجندي.

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