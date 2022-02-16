عبد الدايم تترأس الاجتماع 66 للأعلى للثقافة بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم...

وزيرة الثقافة : انعقاد اجتماع المجلس الاعلى للثقافة يُجسد الحرص علي قيامه بدوره في دعم الفنون والآداب واستكمال مسيرة التنوير

ترأست الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الاجتماع 66 للمجلس الأعلى للثقافة بحضور الدكتور عادل عبد الغفار وزير التعليم العالي والصحة والسكان، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أشرف صبحي وزير والشباب والرياضة والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء المجلس من الشخصيات العامة ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة.

في بداية الاجتماع رحبت عبد الدايم بالقامات الكبيرة من الوزراء والأعضاء الذين حرصوا على حضور الاجتماع وأكدت ان انعقاده يُجسد الحرص علي قيامه بدوره في دعم الفنون والآداب واستكمال مسيرة التنوير ، وأضافت أن المجلس فقد عدداً من أعضائه الذين يمثلون علامات بارزة ومضيئة في مجالاتهم وفي مسيرة المجلس وهم الدكتور فوزي فهمي، الدكتور جابر عصفور، المستشارة تهاني الجبالي ودعت الحضور للوقوف دقيقة حدادا على ارواح من رحلوا.

وكانت الجلسة قد استهلت بالتصديق علي محضر الاجتماع السابق المدرج بجدَول الاعمال، وتم مناقشة المقترح الخاص بضم جهات لها حق الترشيح لجوائز الدولة ان على تفوض وزيرة الثقافة لتشكيل لجنة مختصة لدراسة ومراجعة الضَوابط والمعايير المتعلقة بحق الجهات المتقدمة للترشيح لجوائز الدولة، ويعهد إليها أيضا بوضع المعايير المناسبة للجهات العربية التي لها حق الترشيح لجائزة النيل للمبدعين العرب بدء من العام المقبل، كما تم الموافقة على التعديلات المقترحة لعدد من المواد التي تضمنتها اللائحة الداخلية للمجلس وهي مواد ٤٣ -٤٧ -٥١، على جانب مناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها النهوض بالحركة الثقافية المصرية وخدمة المبدعين الذين يمثلون قوة مصر الناعمة وحائط الصد ضد الأفكار المتطرفة والهدامة.