خالد الجندى لشيخ الأزهر: لديك أستاذ يعمل بالدعوة يسب الدين على الهواء (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - عبر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن استيائه الشديد من أحد الدعاة الذين يظهرون على الفضائيات، لقيامه بسب الدين على الهواء، والتلفظ بألفاظ غير لائقة.

وقال الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء: “ده موقف فى منتهى الأسف، وأنا بقوله عشان تعرفوا إننا لا ننتقد الخطاب الدينى بس، وإنما بننتقد أصحاب الخطاب الدعوى أيضا”.

وتابع الجندي: “يعنى داعية وراجل عالم وأستاذ فى جامعة الأزهر، وبيقول أنا راجل عالم وكبير العلماء والباحثين، وعنده حالة اعتداد بالنفس كبيرة تثير الإعجاب، ينفع يطلع على الهواء يسب الدين، فى مقطع منتشر على السوشيال ميديا، اتكلم بلفظ اتخطى به على الدين نفسه، كلام من اللى بيقوله فى الشوارع”.

وطالب الجندى، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهرالشريف، باتخاذ الإجراءات التأديبية مع هذا الداعية “الذى أساء للدين وأساء لجامعة الأزهر، بألفاظ على الهواء من اللى بتتقال فى خناقات الشوارع”.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الفظاظة والغلظة تجعل الناس تترك الدعاة، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا محمد فى كتابه العزيز: “وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ”.

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