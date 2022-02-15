نقل الإعلامية نادية عمارة للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

ابو ظبي - احمد الجزار - نُقلت منذ قليل، الإعلامية والداعية الإسلامية نادية عمارة لأحد المستشفيات الكبرى، إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة، وعلى الفور خضعت لبعض التحاليل الطبية اللازمة، لمعرفة سبب هذه الأزمة.
وتعد الإعلامية نادية عمارة من أبرز الإعلاميات بمصر والوطن العربي، حيث تحرص دائمًا على توجيه النصائح للجمهور، من خلال برنامجها قلوب عامرة، والذي تمتلك من خلاله قاعدة جماهيرية كبيرة.
وأكدت مصادر مقربة من نادية عمارة أنها شعرت ببعض المضاعفات الجسدية المتكررة، ونتيجة لذلك تعرضت لانتكاسة طبية، نتج عنها نقلها لأحد المستشفيات، حتى تكون تحت الملاحظة الطبية.
يشار أن الدكتورة نادية عمارة داعية إسلامية مصرية، درست بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم اللغة العربية بشعبة الدراسات الإسلامية.
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