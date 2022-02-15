السجن 20 عاما لممثل أمريكي احتال على مستثمرين بـ 650 مليون دولار

ابو ظبي - احمد الجزار - حكم على ممثل أمريكي أمس الاثنين بالسجن عشرين عاماً لتنظيمه عملية احتيال سحب خلالها مبلغ 650 مليون دولار ليعيش نمط حياة باذخا مع شراء يخوت وقصور وسيارات فارهة.

وأوجد زاكاري هورفيتز عقوداً مزيّفة أوهم المستثمرين أنّها مع جهات كمنصات ”نتفليكس“ وHBO ليدفعوا مبالغ طائلة من الأموال استثمرها في رحلات على طائرات خاصة وشراء سيارات فارهة وقصر فخم في لوس أنجليس.

وأوضحت وزارة العدل أنّ ”المدّعين قالوا إنّ هورفيتز قدّم نفسه على أنّه نجم هوليوودي ناجح، وجهة فاعلة في المجال وقال إنّه استفاد من علاقاته مع منصات الفيديو عبر الإنترنت مثل نتفليكس وHBO لبيعهم حقوق توزيع أفلام أجنبية“.

وكان هورفيتز الذي أدّى أدواراً في أفلام رعب صغيرة، يقول للمستثمرين إنه يشتري حقوق التوزيع الأجنبي للأفلام الأمريكية ثم يبيعها لمنصات الفيديو.

وقدّم الرجل البالغ 35 عاماً لكل ضحية ورقة تنص على أنّهم سيحصّلون أرباحاً جيّدة بعد ستة أو 12 شهراً.

واستمر طيلة سبع سنوات في تنفيذ المخطط باستخدام أموال مستثمرين جدد لسداد مستحقات المستثمرين السابقين.

وانهارت الخطة برمّتها مع مرور الوقت بعدما اختفى مبلغ 230 مليون دولار.

واعترف الممثل بعملية الاحتيال في تشرين الأول/أكتوبر وأقرّ بأنه لم يشتر أبداً أي حقوق أفلام أو يؤمّن أي عقود للتوزيع.

وأشار المدّعون في مذكرة للقاضي إلى أنّ الممثل بدأ عمله الاحتيالي من خلال خداع أصدقائه في الجامعة، وفق ما أوضحت صحيفة ”لوس أنجليس تايمز“.

وقالوا إنّ الممثل ”بدأ بخيانة ثقة أصدقائه الذين لم يأخذوا حذرهم لعدم تخيّلهم أنّ شخصاً عرفوه لسنوات يمكن أن يخدعهم وعائلاتهم ويمس بمدّخراتهم“.

وحُكم على هورفيتز بالسجن 20 عاماً، وأمره القاضي مارك سكارسيتو بإعادة مبلغ 230 مليون دولار لضحاياه.

اقرأ أيضا

فى حضور 15 شخصا فقط.. تفاصيل نقل رفات الملكة فريدة لمسجد الرفاعى لهذا السبب (فيديو)

فاروق فلوكس عن نجله أحمد: فنان جيد ورجل وعيبه الوحيد إن لسانه متبري منه (فيديو)

ظافر العابدين يكشف سبب ظهور ابنته ياسمين معه لأول مرة في افتتاح أحدث أفلامه (فيديو)