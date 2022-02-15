شاهد.. نسرين طافش تحتفل بعيد ميلادها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة نسرين طافش عدة صور من حفل عيد ميلادها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت نسرين طافش في الصور باطلالة أنيقة، ومكياج جذاب خلال الاحتفال بعيد ميلادها برفقة أصدقائها، وعلقت قائلة "شكرا للجميع علي كل الرسائل والتعليقات والأمنيات الحلوة بعيد ميلادي أسعدتوني وغمرتوا قلبي بالمحبة، شكرا للكل".

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