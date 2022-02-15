بعد تصريحاته عن زوجته وبدلة رقص هند صبري.. أحمد فلوكس يهاجم هادي الباجوري:أتق الله

ابو ظبي - احمد الجزار - عبر الفنان أحمد فلوكس عن غضبه الشديد من المخرج هادي الباجوري بسبب تصريحاته الأخيرة، التي عرضته لهجوم شديد، حيث أعلن موافقته على تأدية زوجته مشاهد رومانسية في الأفلام، مؤكدًا أنه ليس لديه مانع من أن يتم تقبيل زوجته الفنانة ياسمين رئيس في أعمالها، وكذلك دفاعه عن هند صبري بعد ظهورها ببدلة رقص في مسلسلها الجديد.

وكتب فلوكس في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ناس مين اللي بتسيب بناتها وزوجاتها تلبس مايوه عريان مش فاهم… اتكلم عن نفسك يا ريس وعن نوعك.

وأضاف: أنت ماعندكش مشاكل أن مراتك تتباس ده موضوعك مش موضوعنا، براحتك.. لكن ده أنت وده نوعك أنت إحنا لا.. أنت بتقول إيه.. اتقِ الله.

وتابع مستنكرًا: يعني واحد بيشم يبقى كل الناس شمامة واحد فاشل تبقى كل الناس فشلة، وللأسف الكلام متاخد عنوان وللأسف أنا مش فاهم يعني ولا عمل ليه ناجح حتي شريهان عودتها سواء مسرح أو إعلان مش هاتكلم ولا كأنها رجعت.. ولسه أساسا بيشتغل.. امتى المهنة دي تتعدل وتنضف بقي.. خلوها تنضف.

كان المخرج هادي الباجوري قد أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته ما عرضه للهجوم والانتقادات اللاذعة، حيث صرح بأنه لا يمانع من تقديم زوجته ياسمين رئيس مشاهد رومانسية قائلًا: ماعنديش مشكلة مراتي تتباس وتقدم مشاهد رومانسية لأني مش منافق ومعنديش عقد نفسية، وذلك خلال استضافته في برنامج كلام الناس.

كما دافع الباجوري عن الفنانة هند صبري في مسلسل البحث عن علا، قائلًا: إحنا شعب بيمشي بمايوهات على البحر وبنسقف للراقصات في الأفراح وبنعترض على بدلة رقص في مسلسل!.

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