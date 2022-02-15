الفنانة شريفة ماهر: دعيت على بنتي يجيلها سرطان.. وسامحت ابني بعد ما مات (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت الفنانة شريفة ماهر، إنها لم تكن راضية عن نجلها الذي وافته المنية مؤخرًا، مؤكدة أنها سامحته بعد ذلك رغم الخلافات التي كانت بينهما.

هو ربنا يرضى إنه يعمل في أمه كده

وأوضحت شريفة ماهر، خلال لقائها مع الإعلامية نشوى مصطفى ببرنامج «بنت البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، أن الله عز وجل لا يخفى عنه شيء «هو ربنا يرضى إنه يعمل في أمه كدة!»”، لافتة إلى أن زوج ابنتها أصيب بالسرطان وهو رجل طيب وتدعو له بالشفاء.

وتابعت: “أنا غير راضية عن ابني الذي توفي لكن سامحته لأنه في دار الحق، ولا أستطيع الدعاء له وحتى لو دعوت له هل يرضي ربنا ما فعله بأمه.”

ولفتت الفنانة شريفة ماهر إلى أن أبنائها استولوا منها على عمارة، واصفة ابنتها الكبرى بأنها «تِعبّانة»، مؤكدة أنها غير قادرة على مسامحتهم «البنت وحشة جدًا معايا، ودعيت عليها بالسرطان، وجوزي شايلني، وأنا دلوقتي تعبانة».

لا تستطيع الدعاء لأبنائها بالهداية

وقالت شريفة ماهر، إنها لا تستطيع الدعاء لأبنائها بالهداية «ربنا يهدي شيطان!»، مؤكدة أن أبنائها لم يعترفوا بأختهم نيفين، وأحدهم سأل والدته «جبتيها ليه؟».

وأوضحت الفنانة شريفة ماهر، أنها كرهت الأموال والأراضي بسبب الأفعال التي يقوم بها أولادها معها «كرهت الفلوس»، لافتة إلى أن نجلها استولى على المقابر الخاصة بها وقام ببيعها «ده شيطان مش بني آدم، ومراته شيطانة أكتر منه؛ هي اللي بتقوية».

وتساءلت شريفة ماهر، بعدما قام نجلها ببيع المقابر «لو مُت هدفن فين؟»، مؤكدة أن زوجها لا يطلب منها أي شئ «لو أديت لزوجي فلوس مش هحترمه، زوجي شايلني»، لافتة إلى أنها كانت تثق في ابنها الذي هددها «ابني أخد شقتي اللي في جاردن سيتي، أنا بناشد الرئيس عشان مليش غيره».

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