مبروك عطية يهاجم هبة قطب وعمرو أديب بعد حلقة أمس: إعلام فاسد بكل المقايس (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - هاجم الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، الدكتورة هبة قطب، التي قالت إن الزوجة الناجحة هي التي توازن بين عملها والاهتمام ببيتها، مطالبة بأن تعمل المرأة حتى لا تسبب الضيق لزوجها.

رسالة مبروك عطية لهبة قطب

وأضاف مبروك عطية إن الزوجة التي لا تعمل هي التي تهتم أكثر ببيتها، مشيرًا إلى أنه اعتاد أن يرى والده يأمر والدته في البيت وتخرج الأبناء أساتذة.

وقال مبروك عطية عبر مقطع فيديو بثه على صفحته بالفيس بوك “استمعت لحلقة الدكتورة هبة قطب، مع الإعلامي عمرو أديب والدكتور محمد المهدي، وكان السؤال عن السيدة العاملة وربة البيت، الذي تبقى في البيت لتربية الأولاد، وأن الأفضل أن السيدة تكون موظفة لتكون مشغولة، لأنها لو بقيت في المنزل ستقوم بمضايقة زوجها، حسبما قالت الدكتورة هبة قطب”.

ورد قائلًا: “أنا مش عارف الكلام ده بتجيبوه منين؟، ولو أعرف أقول، فالناس والفن يتحدثون عن مجتمع ليس له رب، السيدة التي لا تعمل لن تتعرض للزهق، وهى لا تريد من زوجها أن يتحدث معها، أو حتى يخرجها أو يفسحها”، ووصف ذلك بالإعلام الفاسد بكل المقاييس.

حق الزوجة

وتابع مبروك عطية: “لا أحد ممن تحدثوا قالوا إن هناك حق لله على هذه الزوجة، وأن وجودها وحدها عبادة، وأن لها مصحف تحفظ فيه بعض قصار السور، مع أنه من العيب أن نصف السور القرآنية بالقصار، لكن نقول عنها السور ذات الآيات المعدودة لتُصلي بها”.

وتساءل مبروك عطية قائلًا: “هل الله أمر بتسبيح الرجال دون النساء، فالرجل يذهب للعمل ويسبح ويصلي ويركع ويسجد، السيدة لها وقت أطول أثناء غيابه بالدعاء والصلاة، هل تريد من “يدلعها”!!”

وقال “لماذا نريد أن نصنع من “الحبة قبة” فالرجل عندما يعود من العمل فرأسة في وقت الصلاة الذي لم يصله بعد، ويطلب من زوجته الشبشب للوضوء والمصلية للصلاة وإيقاظ الأولاد” وعقب قائلًا: “ما هو دا كلام”.

رسم المثقفين للحياة الزوجية

وأضاف “خلاصة القول للدكتورة العزيزة ولغيرهم ممن يعنيهم الأمر، الحياة الزوجية وفاق، وبلاش نحشر المثقفين والمتنورين يرسموا لنا حياة تربينا وأصبحنا أساتذة، ولم نرى في عمرنا والدنا يتحدث مع والدتنا أو يفسحها”.

وقال “ما رأينه أب رجل يعمل من الفجر، وزوجته تساعده، وكل كلامهم معًا (هاتي التقاوي، ضعي للجاموسة برسيم) ونجحوا، ونسأل الله لهم الجنة والمغفرة، ويكرم الله المتزوجين وفي حياتهم ربنا”.

وكانت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، أكدت، عبر تصريحات تليفزيونية، أن الزوجة الناجحة هي التي توازن بين عملها والاهتمام ببيتها.

وقالت هبة قطب، خلال برنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر، إنه لا يوجد في الزواج طرف أفضل من طرف إذا اختارت المرأة زوجها بشكل صحيح.

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