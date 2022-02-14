وائل جسار ”عملت لمراتي كفتة في عيد الحب”

هنأ المطرب الكبير وائل جسار، كل الشعب المصري والعربي بيوم عيد الحب.

وقال جسار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc، مساء اليوم الاثنين، ساخراً "عملت لمراتي كفتة في عيد الحب".

وأوضح جسار أن هناك هدية ثمينة سيقوم بشرائها لصالح زووجته.

وسخر وائل جسار، أنه في حال عدم شراء هدية لزوجته في عيد الحب ستقوم بطرده لمدة يومين او ثلاث أيام خارج البيت".

وشدد على أن كل أغاني الحب قليلة على كل فتاة تحب زوجها أو حبيبها".

وقدم وائل جسار نصيحة للشباب، بالزواج والارتباط بدلا من الحياة بمفردهم، لأن هذه هي سنه الحياة، مطالباً بتوفير كل حقوق المرأة كاملة.