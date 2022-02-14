وزير الرياضة يجتمع مع مجلس الإدارة الجديد للجنة البارالمبية

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة حسام الدين مصطفى وبحضور محمد صبحي حسنين رئيس لجنة إعداد البطل البارالمبي، وذلك بعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد للجنة البارالمبية.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية الجديد فى مهامه المقبلة، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر البارالمبين واعدادهم لمختلف المحافل الدولية.

استعرض مجلس إدارة اللجنة البارالمبية رؤيته لعمل اللجنة الفترة المقبلة، والاستعدادات من الآن لدورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤، والاطلاع على الخطط والبرامج التدريبية المحددة للاعبين والعمل على تنفيذها على اكمل وجه، والاستجابة لمطالب واحتياجات اللاعبين سعياً لتهيئة الأجواء والمناخ المحيط بهم.

أكد وزير الشباب والرياضة ثقته فى قدرة أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم وفوزهم فى مختلف البطولات التى يخوضونها استكمالاً لسلسلة الانجازات التى تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة، مجدداً تأكيده على دعم اللجنة البارالمبية ومساندتها فى تحقيق خططها ورؤيتها.