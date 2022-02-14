دنيا سمير غانم تنشر صورة من الذكريات لوالديها

شاركت الفنانة، دنيا سمير غانم، جمهورها، بصورة من الذكريات لوالديها الفنان الكبير سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، ونشرتها من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وكتبت دنيا سمير غانم معلقة من خلال صورة والديها: أجمل قصة حب ❤️???? ربنا يرحمكم و يسعدكم في الجنة مع بعض بإذن الله ???? #سمير_غانم #دلال_عبدالعزيز.
وأكدت دنيا سمير غانم، أنها تريد الوقوف مرة أخرى أمام النجم يحيى الفخراني، جاء ذلك في تعليق لها عبر خاصية ستورى بحسابها على موقع "انستجرام".
وقالت دنيا سمير غانم:أ حب كل أنواع الأغاني ونفسى أغنى مع نفسى الأول.
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