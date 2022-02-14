ظافر العابدين يكشف سبب ظهور ابنته ياسمين معه لأول مرة في افتتاح أحدث أفلامه (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - يعيش الفنان التونسي ظافر العابدين لحظات سعادة بعرض فيلمه الأخير “غُدوة” لأول مرة في تونس.

وإلى جانب سعادته بتقديم فيلمه الأول كمخرج للجمهور في بلده، شهد العرض الخاص للفيلم الظهور الإعلامي الأول لابنته ياسمين، التي حضرت العرض مع والدتها.

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وقال ظافر العابدين في مقابلة مع برنامج ET بالعربي: “لأول مرة تحضر ياسمين معي العرض الأول لأحد أفلامي وأنا سعيد بوجودها، وطبعا هي شاهدت الفيلم مرات عديدة ولكن يسعدني وجودها في تونس مع عرض الفيلم.”

وردا على سؤال لماذا تأخر ظهورها الإعلامي؟ أجاب: “بالتأكيد أحب أن تظهر معي لكن كان يجب انتظار الوقت المناسب، وهي كانت صغيرة على هذا الأمر.”

وأكدت زوجة ظافر العابدين الممثلة والمغنية البريطانية جوان فاريل سعادتها بحضور العرض قائلة: “أنا متحمسة لوجودنا، وعرض الفيلم في تونس كان مهما جدا لظافر، وهي أمسية خاصة بالنسبة لنا.”

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كما وجهت ياسمين كلمة لوالدها قالت فيها: “أحبك يا والدي، وأهنئك وأنا سعيدة جدا.”

يذكر أن فيلم “غدوة” حصل على جائزة النقاد الأولى في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأهدى ظافر العابدين الجائزة لوالدته الراحلة.

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والفيلم من إخراج ظافر العابدين وبطولته مع نخبة من الممثلين التونسيين، واشترك في كتابته مع المؤلف أحمد عامر من مصر، وتدور أحداثه عن حالة “حبيب” الصحية التي تجمع بينه وبين ابنه من زواجه السابق “أحمد”، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، لكن يؤثر الماضي السياسي لـ”حبيب” خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويجبر “أحمد” على العناية بأبيه والحفاظ على سلامته.

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