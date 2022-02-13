فيلم ”عروستي” حصريا ولأول مرة الليلة على ART

تعرض قناة أفلام ١ ART الليلة في تمام الساعة الثامنة مساءحصريا ولأول مرة فيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين ومحمود البزاوي، تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير.

تدور أحداث الفيلم حول مغامرة تجمع شاب وفتاة في إطار من الكوميديا الاجتماعية، ويطرح الفيلم العديد من الأسئلة المختلفة حول الفرق بين الزواج التقليدي والزواج عن حب.

الفيلم يعاد عرضه غدا الاثنين الساعة ١:٣٠ ظهرا، ويوم الثلاثاء الساعة ١٢:٣٠ بعد منتصف الليل.