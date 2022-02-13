لن تصدق ما فعله حمادة هلال لحظة أذان المغرب وهو يغني على المسرح صدم جمهوره وأشعل منصات التواصل؟!

الرياض - محمد الاطلسي - أثار توقف الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، عن الغناء في الحفل الذي أحيته مؤخرا، في ختام مهرجان ‏‏"ميدل بيست"، في العاصمة السعودية الرياض، ونزولها من المسرح بعد أن أدت أغنيتين فقط حالة من الجدل. وقالت نانسي إنها غادرت مسرح الحفل بعد تقديمها أغنيتين، احتراما لرفع أذان العشاء حسب توقيت السعودية ما أكسبها احترام الجمهور السعودي والعربي.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان الجدل الذي تسبب الفنان المصري حمادة هلال قبل 3 سنوات حيث لم يتوقف عن الغناء في حفل أقامة بجامعة المنصورة. وأعاد رواد مواقع التواصل تداول فيديو أشاروا إلى أنه تم تسجيله خلال حفل أقامه الفنان حمادة هلال في جامعة المنصورة ولوحظ أنه لم يتوقف عن الغناء أثناء آذان المغرب. وتعرض الفنان حمادة هلال آنذاك لحملة واسعة من الانتقادات اللاذعة إذ إتهمه المتابعون بإهانة الآذان، واعتبروا تصرفه هذا عملاً غير لائق وخرقاً للأصول.

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