بعد أن لفت الأنظار في مباراة الأهلي والهلال.. المعلق عامر عبدالله: حبى لمصر أكبر من تعليق على مباراة

ابو ظبي - احمد الجزار - حظي المعلق الإماراتي عامر عبد الله بإشادات كبيرة من جماهير كرة القدم المصرية، بعد مديحه لمصر خلال تعليقه على مباراة الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية.

وقال عامر عبد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد: “الشكر لله على توفيقه لي في المباراة، ثم للمصريين الذين يقدرون الكلمة والمشاعر” ونلخص في السطور التالية تصريحاته للبرنامج:

– أهل مصر الكرام مكانهم وسط القلب والعين، والله شاهد أن ما قلته كان من القلب وإن شاء الله إلى القلب

– أنتم شعب طيب نقي السريرة ومحب، الكلمة والإحساس يفرقوا معاه

– تلقيت اليوم العديد من الاتصالات من مصر، وتليفوني كان كإني في مصر، وكل الأرقام 010 و 020

– مصر عظيمة وكذلك تربتها وأهراماتها وشعبها، وتعبير الغلابة عندكم كله إنسانية

– حبي لمصر أكبر من تعليق على مباراة أو وصف أو ارتجال

– لا ننسى أفضال مصر علينا، وعندما كانت الخيرات بيدها لم تتأخر بالمدرسين والمهندسين دعما لإخوانهم في كل مكان

– مصر تعرضت لمؤامرات على مر العصور وبقيت واقفة وقفة الفلاح الشامخ

– مصر لا تتنازل عن مبادئها ولا تحتاج أي شيء بعد ذكرها في القرآن

– خلال المباراة كل لاعب كان في أفضل حالة وكأنه نهائي كأس العالم

– أغلب الملعب كان أهلاوي، وآلاف بقميص الأهلي ولا أعرف كيف حصلوا عليه، رغم عدم وجود متجر للنادي عندنا

– جمهور الأهلي قدم درسا كبيرا، التذاكر ليست رخيصة، والحصول عليها “أون لاين” صعب، وسافروا مسافات طويلة من دبي والشارقة رغم طول يوم العمل

يذكر أن النادي الأهلي أحرز المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الهلال السعودي برباعية نظيفة.

وسجل للأهلي كل من ياسر إبراهيم (هدفين) وأحمد عبد القادر وعمرو السولية في الدقائق 8 و17 و40 و64.

وتعرض الهلال لطرد اثنين من لاعبيه هما البرازيلي ماتيوس بيريرا، ومحمد كنو في الدقيقتين 14 و28 على الترتيب.

وهذه المرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ الأهلي التي يحقق فيها المركز الثالث في مونديال الأندية.

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