نشأت الديهي يكشف حقيقة سبه لـ عمرو أديب في فيديو متداول (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - استنكر الإعلامي نشأت الديهي، تداول “فيديو مفبرك” له وهو يسب الإعلامى عمرو أديب.

وأوضح “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “TeN”، أن صديق أرسل إلى الفيديو، وعندما شاهد محتواه وجد نفسه واقفا فى استديو البرنامج ويشتم الإعلامى عمرو أديب.

وتابع الديهى قائلا:” انا اتخضيت لأن الشتيمة قذرة جدا، واستحاله أعمل كده مع أى زميل حتى لو كان بيننا انتقاد واختلاف يكون باحترام”.

وأوضح الديهى، أن حقيقة الفيديو كان يشتم فيه الهارب محمد على، ولكنه تم فبركة الفيديو بإزالة اسم محمد على وكتابة اسم عمرو أديب.

عمرو أديب

وكان علق الإعلامي عمرو أديب، على حصول النادي الأهلى على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وقال “أديب”، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”،: ” النادي الأهلي ربنا كرمه بعد ما دفع ثمن الواجب الوطني ولعبه بدون الدوليين”.

وأضاف: “لو كنت عايز تعرف معنى روح الفانلة الحمراء اتفرج على ماتش انهارده”، متابعا: “النادي الأهلي أخذ الجائزة الكبرى وحصل على البرونزية في مباراة جميلة جدا”.

وأشار: “النادي الأهلي أدهشنا جميعا، وخاصة جمهور النادي الأهلي، لأنه لم يكن أحد يتوقع هذه النتيجة”.

اقرأ أيضا

منة حسين فهمي: حاولت الانتحار في سن 24 ومطلقة الحمد لله ورفضت التمثيل لهذا السبب

رغم نفي شيرين.. يوسف دندش يؤكد عودتها لـ حسام حبيب: زرتهم في البيت وباركتلهم (فيديو)

زوجة أبو جبل ترد على تصريحاته عن علاقتهما: توقعت إجابة أذكى ومعدن الشخص بيبان عند حزنك

تقرير القومي لتنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة في قضية اتهام محمد الأمين بهتك عرض 7 فتيات