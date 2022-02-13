هادي الباجوري: يسعدني مناداتي بـ “جوز الممثلة” في الشارع (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - رفض المخرج هادي الباجوري فكرة أن زوجته الفنانة ياسمين رئيس تحصل على أدوار لأنها زوجة مخرج.

وقال خلال استضافته في برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر: “ياسمين شاطرة، وممكن حصل في البداية عندما قدمت أول دور لها معي، لكن الآن صعب يقال إنها تحصل على أدوارها بسبب زوجها.”

وردا على سؤال هل أصبحت زوجة المخرج شتيمة في الوسط الفني؟ أجاب: “لا وأنا تسعدني مناداتي بـ “جوز الممثلة” في الشارع، لأن زوجتي نجمة مشهورة والناس تعرف وجهي لكن ربما لا تعرف اسمي.”

وأضاف: “عندما تكون زوجتك ناجحة يجب أن تشعر بسعادة وإلا فإنك تعاني من نقص، ونجاح زوجتي من نجاحي والعكس صحيح”.

يذكر أن هادي الباجوري يعرض له عبر منصة Netflix مسلسل “البحث عن علا” من إخراجه، وتأليف مها الوزير وغادة عبد العال، وبطولة هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي وندى موسى إلى جانب عدد من ضيوف الحلقات.

ومسلسل “البحث عن علا” من نوعية الدراما الكوميدية، وتدور أحداثه حولة رحلة “علا عبد الصبور” (تودي دورها هند صبري) للبحث عن التوازن بين مسؤولياتها ورغبتها في العثور على علاقة حب ناجحة وشريك لحياتها، والمسلسل من نوعية الدراما الكوميدية المحبب للعائلة.

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