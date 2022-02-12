قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية (التفاصيل)

ابو ظبي - احمد الجزار - يلتقي فريق الأهلي والهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية بأبو ظبي.

وتقام المباراة على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في تمام الثالثة من مساء اليوم السبت.

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة الأهلى والهلال السعودي على قنوات SSC7 HD الرياضية السعودية، وأبو ظبي الرياضية إكسترا التى حصلت على اذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2022.

قنوات مجانية تنقل مباراة الاهلي والهلال السعودي

ويترقب الكثيرون من عشاق النادي الأهلي ومحبيه حول العالم مباراته اليوم أمام الهلال بطل السعودية.

وتذاع المباراة عبر القنوات التالية:

1- قناة SSC 7 HD الفضائية

– تردد قناة SSC الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة SSC على عرب سات

التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

2- قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1

3- قناة أبوظبي إكسترا الرياضية.

4- قناة FIFATV على اليوتيوب.

كما سيتم بث المباراة مجانًا للجماهير المصرية والعربية عبر تطبيق أبوظبي الرياضية AD على شبكة الإنترنت.

وأعلنت قنوات أبوظبي أيضًا عن بث المباراة عبر شبكة يوتيوب لجميع الجماهير في مصر.

4-تردد قناة أبوظبي الرياضية HD 3 وHD 4 على النايل سات:

التردد: 11372

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

5- قناة تي في سبورت البولندية

القمر الصناعي: هوت بيرد.

التردد:10834

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز:27500.

6- قناة ميديا إيست الفضائية الإيطالية

– القمر الصناعي: هوت بيرد.

– التردد:11432

– الاستقطاب:عمودي.

– معامل الترميز: 27500.

7- قناة بي ان تي في الفضائية البلغارية

القمر الصناعي: هيلاس سات.

التردد:12565.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز:29900.

وحقق النادي الأهلي بطل مصر وأفريقيا المركز الثالث في كأس العالم للأندية مرتين عبر تاريخ مشاركاته في البطولة العالمية ويبحث عن إنجاز جديد في النسخة الحالية من البطولة في الإمارات

الأهلي والهلال

واستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية هذا العام بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف للاشيء، ثم خسر في مباراة الدور نصف النهائي أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين للاشيء ليودع حلم المنافسة على لقب البطولة.

أما فريق الهلال السعودي ففاز في بداية مشواره على فريق الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6/1 ثم خسر في نصف النهائي من تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا بهدف للاشيء سجله الدبابة البلجيكي لوكاكو.

اقرأ أيضا

منة حسين فهمي: حاولت الانتحار في سن 24 ومطلقة الحمد لله ورفضت التمثيل لهذا السبب

رغم نفي شيرين.. يوسف دندش يؤكد عودتها لـ حسام حبيب: زرتهم في البيت وباركتلهم (فيديو)

زوجة أبو جبل ترد على تصريحاته عن علاقتهما: توقعت إجابة أذكى ومعدن الشخص بيبان عند حزنك