إطلالة جريئة وصادمة .. بلقيس احمد فتحي تصدم الجمهور بمافعلته على ظهر الحمار !.. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - صدمت بلقيس جمهورها بظهور جريء بعد أن نشرت الفنانة الإماراتية يمنية الأصل مقطع فيديو وثق جانبا من كواليس أحدث أغنياتها باللهجة المغربية والتي تحمل اسم “صابرة” وتصدرت تريند “يوتيوب” أمس عقب طرحها. المقطع الذي نشرته بلقيس عبر حسابها الرسمي في “انستجرام” أظهرها في وصلة رقص بالزي المغربي وعلى الطريقة الشعبية المغربية رفقة بعض طاقم العمل.

بلقيس كانت تتمايل على أنغام الموسيقى الشعبية المغربية. وسط ضحكات الحضور النساء من طاقم العمل الذي شاركوها الرقص. وعلقت بلقيس على المقطع الذي نشرته بقولها: الشطيحة ديال المليون والترند العربي والعالمي لأغنية صابرة، هاد الفيديو من الكواليس الممتعة.” وفي السياق طرحت الفنانة بلقيس أحدث أغنياتها باللهجة المغربية التي تحمل اسم “صابرة”.

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وتناقش بلقيس من خلال الأغنية أزمة الأمية من خلال تجسيدها لشخصية إحدى بنات قرى جبال الأطلس بالمغرب. حيث تم تصوير الأغنية مع المخرج عبد الرفيع عبديوي. وحققت أغنية “صابرة” نسب مشاهدة تخطت مليون و400 ألف مشاهدة حتى الآن. هذا وتعاونت بلقيس في أغنية “صابرة ” مع الملحن مروان أصيل. والشاعر الغنائي يونس أدم والموزع الموسيقي أمين رحمون.