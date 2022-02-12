الصناديق تحسم فوز مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت اللجنة المشرِفة على انتخابات نادي الزمالك فوز مرتضى منصور رئيسًا لنادي الزمالك للمرة الثانية على التوالي.

وقالت اللجنة المشرِفة على انتخابات القلعة البيضاء: إن مرتضى منصور فاز برئاسة نادي الزمالك بعد حصوله على 21109 أصوات من أصوات الجمعية العمومية، بينما حصل أحمد سليمان على 15928 من الأصوات.

فتح باب التصويت

وانطلقت في التاسعة من صباح أمس الجمعة انتخابات نادي الزمالك لاختيار مجلس إدارة جديد يقود القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة حيث تقام الانتخابات وفقا للائحة الاسترشادية التي تنص على وجود رئيس ونائب وأمين صندوق و6 أعضاء فوق السن و3 أعضاء تحت السن.

ويخوض المنافسة الانتخابية 71 مرشحا من أعضاء النادي بما فيهم الذين أعلنوا اعتذارهم عن استكمال الانتخابات وتم الإعلان عن وجود قائمتين في هذه الانتخابات بشكل واضح الأولى لمرتضى منصور رئيس النادي الحالي الذي أعلن عن قائمته المغلقة باختيار جميع المناصب في المقابل توجد قائمة أحمد سليمان الذي ترك منصب شاغر في العضوية فوق السن ومنصب آخر في العضوية تحت السن.

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