حق اَلاء لازم يرجع.. انطلاق هاشتاج يطالب بكشف سبب وفاة طبيبة المنوفية بعد إنجابها بـ10 أيام

ابو ظبي - احمد الجزار - دشن مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #حق_آلاء_لازم_يرجع، تعاطفًا مع الأخيرة بعد وفاتها إثر تعرضها للعنف والضرب على يد زوجها.

وحسب القصة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تزوجت آلاء رمضان، معيدة في كلية طب بشري بالمنوفية قسم الطفيليات، تزوّجت من شخص يُدعى “إبراهيم. ص” وأنجبت منه طفلة قبل 10 أيام من تعرضها للضرب الشديد ووفاتها على الفور.

وتناقلت الصفحات أن آلاء وصلت إلى المستشفى مُصابة بكسور في قاع الجمجمة وضلوعها وفتح لجرح القيصري وآثار خنق على رقبتها، وقال أهل الزوج إنَّ الزوجة قد وقعت على السلّم، مما أدّى إلى تدهور حالتها الصحية وإحداث الكثير من المضاعفات الجسمانية، بينما شكك آخرون في الرواية، مؤكدين أن الطبيبة تعرضت للضرب بـ”الشومة” والاختناق على يدّ زوجها، ومن ثم قذفها من البلكونة.

وأضاف البعض أنَّ الطبيبة حاولت الاتصال بأهلها عدة مرات، وفي كل مرة تصرخ وتقول: “الحقوني هيموتني”، وعند وصول أهلها كانت قد فارقت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى، مؤكدين أنَّها تعرّضت للضرب الشديد.

ولقيت القضية استعطاف الكثيرين في كلّ مكان، مطالبين بالاقتصاص للطبيبة، حيث قال أحد الروّاد: “اكتبوا عن آلاء علشان يتحقق في القضية بجد، والقاتل أيًا كان مين ياخد عقابه والبنت حقها ميضيعش”.

صدمة كبير لهيئة تدريس كلية طب المنوفية

صدمة كبيرة انتابت أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنوفية، عقب وفاة زميلتهم الدكتورة “آلاء رمضان خليل” 27 عامًا، معيد باراسيتولوجى بالكلية، في ظروف غامضة داخل منزل الزوجية بقرية الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

أكد الأهالي في القرية سقوط الدكتورة من “بلكونة” المنزل، ما أدى إلى وفاتها أمس الثلاثاء، وتكثف الشرطة تحرياتها والتحقيق مع زوجها لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه بالتزامن مع تشريح جثمانها.

مصدر طبي أفاد أن المتوفاة وصلت مستشفى سرس الليان بمحافظة المنوفية جثة هامدة، وتبين أن هناك تهشم كبير بالجمجمة ربما ناتج عن سقوط من مكان مرتفع.

وقد أوضح أصدقاء الفقيدة أنها وضعت مولودًا قبل 12 يوم، وقد طلبت من أصدقائها الدعاء لها، وخرجت بالفعل من العمليات سالمة، حتى فوجئ سكان القرية المقيمة بها بوفاتها، وجرى قبل قليل تشييع جثمانها بقرية والدها في فيشا الصغرى بدائرة مركز الباجور.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد باستقبال مستشفى سرس الليان لجثة هامدة لطبيبة تُدعى “آلاءر.م” 27 عامًا.

من جانبها حررت الشرطة محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وقد أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

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