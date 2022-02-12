نقل حمو بيكا للمستشفى بعد حلقة اليوم من برنامج “كلام الناس”

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بمؤدي المهرجانات حمو بيكا على موقع “فيسبوك” صورة له أثناء إجراءه لبعض الفحوصات الطبية.

تم التعليق على الصورة “ادعو لحمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب”.

أصيب حمو بيكا بهذه الوعكة الصحية عقب ساعات قليلة من ظهوره على الهواء مباشرة مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج “كلام الناس” المذاع على قناة MBC مصر

تحدث حمو بيكا خلال حواره عن شعوره بالظلم بسبب سقوطه المتكرر في امتحان نقابة المهن الموسيقية وعدم حصوله على الكارنية الخاص بالنقابة

كما انهار حمو بيكا باكيا على الهواء وقال أن امتحانات النقابة لا ترضي الله وهناك مطرب قام بتزوير اوراقه وحصل على الكارنية وأن النقابة تطلب منه غناء بعض الأغاني الخاصة بأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وهو يرغب في تقديم أغاني مهرجانات

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