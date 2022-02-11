بعد حديثه عن حياته الشخصية.. ممدوح عباس منتقدًا حارس الزمالك: أحذر أن يتحول اسمك لـ أبو هبل

ابو ظبي - احمد الجزار - انتقد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، الظهور الإعلامي المتكرر لـ محمد أبو جبل حارس مرمى الفارس الأبيض ومنتخب مصر، عقب انتهاء كأس الأمم الإفريقية، وحديثه في أمور شخصية.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر: “لاعب الكرة المحترف واجبه الأساسي هو أن يؤدي تمارينه بإصرار ويحرس مرماه بإصرار وعزيمة أكثر، وهذا ما جعل أبو جبل سوبر ستار في البطولة الإفريقية”.

وتابع: “ولكنني أنصحه كابن لي أن يتوقف عن الظهور الإعلامي وألا يتحدث في أموره الشخصية”.

واختتم: “لأن كثرة الوجود يجب أن تكون في ميت عقبة وفي ملاعب كرة القدم، حتى لا ينقلب اسمك من أبو جبل إلى أبو هبل.. وشكرا”.

وخسر منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا لحساب السنغال، بعد أن حسن أسود التيرانجا اللقب بركلات الجزاء الترجيحية.

وشهدت البطولة تألق الحارس محمد أبو جبل، بعد أن شارك في أول مباراة له أمام كوت ديفوار في دور ثمن النهائي، بديلا لـ محمد الشناوي عقب تعرض الأخير للإصابة.

وظهر محمد أبو جبل خلال الأيام الماضية في أكثر من لقاء إعلامي، واحدًا مع الإعلامي عمرو أديب، واَخر مع الإعلامية منى الشاذلي، والذي تحدث فيه عن حالته الاجتماعية بعد أن ترددت أنباء عن انفصاله عن زوجته الجزائرية سمارة يحيى، وقال الحالة الاجتماعية فيها مشاكل.

اقرأ أيضا

منة حسين فهمي: حاولت الانتحار في سن 24 ومطلقة الحمد لله ورفضت التمثيل لهذا السبب

رغم نفي شيرين.. يوسف دندش يؤكد عودتها لـ حسام حبيب: زرتهم في البيت وباركتلهم (فيديو)

زوجة أبو جيل ترد على تصريحاته عن علاقتهما: توقعت إجابة أذكى ومعدن الشخص بيبان عند حزنك

تقرير القومي لتنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة في قضية اتهام محمد الأمين بهتك عرض 7 فتيات