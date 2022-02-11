مفاجأة فنية .. انكشاف الديانة الحقيقية للفنانة ياسمين عبدالعزيز والتي اخفتها عن الجميع .. والمفاجأة في سر علاقتها بـ محمد رمضان

الرياض - محمد الاطلسي - ولدت في مصر وتحمل الجنسية المصرية. عادت للحياة في 16 يناير 1980 م. تخرجت من الكلية الأكاديمية الحديثة بالمعادي ، ثم بدأت بتقديم الإعلان في سن الثانية عشرة من خلال إحدى صديقاتها ، ثم رشحت نفسها للتمثيل في مسلسل امرأة زمان. وحقق الحب نجاحا كبيرا في هذا المسلسل ولفت الأنظار إليه بشكل كبير ، وشارك في برنامج فوازير رمضان الشهر بعنوان “الأطفال يجنون” ، وبعد ذلك تدحرجت الأدوار واستمرت حتى أصبحت مشهورة على نطاق واسع ، فما هو؟ دين ياسمين عبد العزيز؟ من هي ياسمين عبد العزيز السيرة الذاتية؟ لمعرفة كل هذه النقاط ، تابعنا.

كانت ديانة ياسمين عبد العزيز من بين الأعمال الفنية خلال مسيرتها الفنية وشاركت في العديد من البرامج منها فوازير رمضان شقيقة الفنان وائل عبد العزيز. قدمت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال الفنية المتميزة ومن أهم هذه الأعمال: مسلسل ياسمين عبد العزيز. مسلسل قطط وفأر عام 1998. امرأة من زمن الحب مع شخصية هايدي عام 1998. مسلسل هربانة بشخصية مريم عام 2017. مسلسل لآخر نفس مع شخصية سلمى عام 2019 مسلسل ونحب تاني ليه مع شخصية غالية عام 2020. مسلسل “اللى مالو كبير” مع شخصية غزال عام 2021. مسرحيات ياسمين عبد العزيز “رد كاردي” مع شخصية بسنت ، عام 1999. مسرحية “هذا جيد ، مع شخصية زيزي ، عام 2003”. أفلام ياسمين عبد العزيز فيلم Crazy Life بطولة عفاف عام 2000. فيلم جالا جالا مع شخصية نهى عام 2000. ياسمين عبد العزيز تسخر من محمد رمضان. ياسمين عبد العزيز من جهتها استهزأت بتباهي محمد رمضان المستمر بنسبة مشاهدة أعماله الفنية ، وتأكيده أنها تحقق أرقامًا غير مسبوقة ، والأمر هنا ينطبق على مشاهد معينة من أعماله ، أو حلقات محددة أو حتى أغاني. المسلسل حتى بدا مملًا ولدت في مصر وتحمل الجنسية المصرية. عادت للحياة في 16 يناير 1980 م.

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