حسن شاكوش يبكى على الهواء: أمى مصابة بالسرطان وحزينة عليا و”البحراوي” كانت نيته وسخة معايا

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن أزمته مع نقابة الموسيقيين وقال أنه تشاجر مع رضا البحراوي ومن ثم تم الصلح بينهما

قال شاكوش أثناء حواره مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج “كلام الناس” المذاع على قناة MBC مصر أن رضا البحراوي تم إيقافه لمدة شهرين وأما هو فتم إيقافه لأجل غير مسمى.

وتابع شاكوش قائلا “هو لما يقول أنا كان نفسي فيه، ومتجيش تقوليلي أنت طلعت ردحتله هو كان نيته وسخة من ناحيتي وإحنا مفيش بينا مشاكل دلوقتي”

وأضاف “كان في ناس من فرقتي بتدخل على صفحتي تشتمني بالأم والأب وهو متصور وكان في حفله وأنا اتعودت إني من منطقة شعبية ولو حد أداك بالقلم هتديله قلم أقوى”

واسترسل قائلا أنه اخطأ واعتذر حيث قال “غلطنا واتاسفنا ايه هندبح”

وتابع أنه لم يقصد الخطأ في أي شخص وأنه تعلم من أزمته السابقة وأصبح يصفح عن أي شخص يوجه اساءة له

وعن خلاف حسن شاكوش مع حمو بيكا قال أن حمو بيكا طلب منه حضور أحد البرامج ولكنه تحدث عنه في اللقاء بشكل لا يليق

بكاء حسن شاكوش

وبكى حسن شاكوش علي الهواء، قائلا:”والدتي مصابة بالسرطان ومكنتش عايز أقول علشان محدش يفتكر اني بتاجر بمرضها، وحزينة عليا من بعد أزمتي الأخيرة ومنعى من الغناء”.

وكشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، تفاصيل جديدة عن تغيير مطربي المهرجانات أسمائهم، موضحا: “لايوجد أسماء عملت في مجال السينما اسمها شاكوش أو طيخا أوعنبة أو حاحا “.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج “مصر جديدة”: “إن الوضع لحسن شاكوش مطرب المهرجانات مازال القرار قائما بعدم الغناء، لأن ما فعله يعد فعلا فاضح في الطريق العام، ولا تراجع أو استسلام عن هذا القرار، وأن النقابة أقرت بعض الشروط أهمها تغيير الأسماء الغريبة وتقديم أسماء معترف بها وذات معنى”.

حمو بيكا

وعن موقف المطرب حمو بيكا كشف هاني شاكر”أن حمو سيسمح له دخول امتحانات النقابة بعد عام، وهدفنا هو احتواء جيل مطربي المهرجانات من المواهب فقط”، معربا عن أمنيته فى دعم الإعلام لما فرضه من قرارات هدفها الارتقاء بالذوق العام.

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