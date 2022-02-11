تقرير القومي لتنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة في قضية اتهام محمد الأمين بهتك عرض 7 فتيات

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف تقرير اللجنة الفنية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لفحص النطاق الجغرافي الخاص بالهاتف المحمول للمتهم رجل الأعمال محمد الأمين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات المستقبل القابضة للإعلام، بهتك عرض 7 فتيات بالقوة وتحت التهديد، أن المتهم دبَّر لهن مكانا لإيوائهن- دار الأيدي الأمينة لرعاية الأيتام- واستغل ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن؛ بقصد استغلالهن جنسيا، وكان ذلك مصحوبا بالتهديد بالأذى النفسي، بأن هتك عرضهن؛ إرضاء لشهواته.

تقرير اللجنة الفنية في قضية محمد الأمين

وتضمن تقرير اللجنة الفنية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم محمد الأمين وذلك خلال الفترة من 5 يونيو 2021 وحتى 25 سبتمبر 2021 مضاهاته مع النقطة الجغرافية الملتقطة لمسرح الواقعة لدار الأيدي الأمنية لرعاية الفتيات الكائنة بشارع الشيماء بجوار دار المسنين – منطقة الحمرايا – شرق النيل – مدينة بني سويف الجديدة – محافظة بني سويف، وأكدت تردد حائز الهاتف المحمول على تلك النقطة الجغرافية سالفة البيان وبقاءه في تلك النقطة الجغرافية، ووجود ما يشير لمبيت حائز ذلك الهاتف بذلك المحيط المتعلق بالنقطة الجغرافية المار بيانها من عدمه.

وتابع تقرير اللجنة الفنية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه بالفحص الفني لسجل المكالمات الصادرة والواردة تبين أن المتهم كان يوجد في نطاق التغطية الخاصة ببرج المحمول رقم MU4113 وعنوانه منطقة خدمات إلى العالي – المجاورة الثانية – بجوار الخبز – بني سويف وبالفحص الفني لموقع مرج المحمول تبين أنه يغطي المنطقة الكائن بها دار الايدي الأمنية لرعاية الفتيات مسرح الواقعة.

2- المتهم أجرى مكالمات صوتية في توقيتات مختلفة في نفس المنطقة التي يغطيها البرج رقم (MU4113) وهذه المكالمات في أوقات متأخرة من الليل، على سبيل المثال لا الحصر تم إجراء بعض المكالمات في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وأيضا إجراء بعض المكالمات في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

3- المتهم أرسل رسائل نصية قصيرة SMS في توقيتات متأخرة ومختلفة من الليل في نفس نطاق برج المحمول رقم (MU4113) الذي يغطي المنطقة الكائن بها دار الأيدي الأمنية لرعاية الفتيات مسرح الواقعة. على سبيل المثال لا الحصر إرسال رسائل نصية في تمام الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، وأيضا إرسال رسائل نصية في تمام الساعة الخامسة صباحا.

تابعت التحريات السرية، أن المتهم محمد الأمين اعتاد على تنظيم حفلات ومسابقات للرقص؛ يتم خلالها إتيان أفعال الفسق والفجور، وتناول الخمور، بمشاركة الفتيات القُصّر المقيمات بالدارين، وارتكابه ضدهن أعمال تحرش وهتك عرض؛ تحقيقا لرغباته وشهوته المنحرفة، فضلًا عن تعمده السماح للغير، دون تمييز، بإتيان هذه الأفعال المشار إليها من الفتيات، وغض طرفه عن ذلك، حيث أمكن من خلال التحريات، تحديد عدد من الفتيات، عرف منهن كل من المدعوة: ن. ص- 18 سنة، المدعوة: ن. و- 17 سنة، الطفلة: ف. س- 10 سنوات، الطفلة: س. س 4 سنوات، الطفلة: هـ. س- 8 سنوات، الطفلة: ل. س – 10 سنوات، الطفلة: س. س- 4 سنوات، وجميعهن من المقيمات في داري: أطفال بلا مأوى، والأيدي الأمينة لرعاية وإيواء الأيتام، التابعتين لمؤسسة المستقبل الأمين للتنمية الاجتماعية الأهلية، التي يترأس المتحرى عنه المذكور، مجلس إدارتهما.

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