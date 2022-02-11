زوجة أبو جيل ترد على تصريحاته عن علاقتهما: توقعت إجابة أذكى ومعدن الشخص بيبان عند حزنك

ابو ظبي - احمد الجزار - ردت سمارة يحيى ملكة جمال الجزائر السابقة على تصريحات زوجها محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر في برنامج “معكم” منى الشاذلي والتي قال إن علاقتهما حاليا تمر بمشاكل.

وقالت سمارة يحيي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “منذ فترة وأنا مقفلة على الموضوع وكاظمة غيظي في قلبي، لأنه أولا موضوع شخصي، وثانيا لأنني لست من النوع الذي يستغل المشاكل لأصبح بيها تريند، وثالثا احتراما لكلا العائلتين، لكن للأسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري، وتوقعت منه إجابة أذكى بكثير من تلك الإجابة، وطريقة أحسن من تلك الطريقة”.

وأضافت سمارة يحيى : “بالرغم من أنه لا توجد قناة أو صحيفة ماتواصلتش معايا، لكن أنا اختارت السكوت بدلا من الكلام أيا كان الرد سواء بالنفى أو التأكيد، فالبيوت أسرار، والحمد لله عندى الوعى الكافى والمسؤولية الكافية كي لا أتكلم عن الموضوع، حتى ينتهي بالطريقة التي يرى الله أن فيها الخير لنا، لكن بما أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه وأذاني أنا ومن يحبونني، فأود أن أطلب منكم شيئا، فضلا وليس أمرا وأنا أختكم، أن يُغلق الموضوع اليوم، وأن نترك الخلق للخالق”.

وتابعت: “هناك الكثير من الكلام في خاطري تصريحات وإشاعات كاذبة، وناس استغلت الموقف وأذتني، لكن سيأتي التوقيت المناسب للتكلم”، وأضافت: “حطوا في بالكم إني جزائرية حرة، والجزائرية عمرها ما تطيح، الحمد لله”.

وذكرت: “مافيش فرح يدوم ومافيش حزن بيدون وتلك الأيام نداولها بين الناس، لا يوجد شيء دائم، تعلمت ان لا أضمن الدنيا ولا الناس الى تسقفلى لما نكون ناجح ولما أكون مكسور ومطفى مافيش لو يوقف معايا، من الطبيعى جدا ان الناس تفرح معاك ولكن مش الطبيعى انو الناس تصبر معاك على زعلك وخسارتك وانطفائك، معدن الشخص بيبان عند حزنك وسقوطك، تعلمت انى ماشمت في ابتلاء حد، ولا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، صفو قلوبكم”.

واختتمت سمارة يحيى، تعليقها: “إن شاء الله تكون وصلتكم رسالتى كل كلمة كتبتها من قلبى، شكرا على كل دعواتكم وحبكم انتم نعمة من عند ربى، أتمنى من كل قلبى انكم تغلقو الموضوع، والله ضغط كبير عليا ربنا يعلم”.

الحالة الاجتماعية فيها مشاكل

وتحفظ محمد أبو جبل أثناء حديثه عن حالته الاجتماعية، ردا على سؤال طرحته الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم” عبر قناة CBC، ورفض في البداية الإجابة على السؤال، قبل أن تؤكد له “الشاذلي” أن العديد من الفتيات طرحن عليها السؤال قبل بداية تصوير الحلقة.

وقال أبو جبل: “الحالة الاجتماعية فيها مشاكل كتير”، في تأكيد لما تردد عن وقوع خلافات مع زوجته، دون حدوث الانفصال بشكل رسمي.

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