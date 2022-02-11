بينهم محمد حماقي.. نجوم الفن يشاركون في عزاء والدة عمرو مصطفى (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص عدد من نجوم الفن على التواجد في عزاء والدة الملحن عمرو مصطفى، بمسجد آل رشدان.

من بينهم حماقي وهاني رمزي.. النجوم في عزاء والدة عمرو مصطفى.

حرص عدد من نجوم الفن على التواجد في عزاء والدة الملحن عمرو مصطفى، بمسجد آل رشدان.

وكان من بين المعزين؛ محمد حماقي، هاني رمزي، المخرج خالد جلال، الشاعر أمير طعيمة، الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، المنتج محسن جابر، المنتج محمد جابر، الإعلامي ممدوح موسى والإعلامي محمد نشأت.

وحرص أمير طعيمة على مساندة صديقه عمرو مصطفى ووقف لاستقبال المعزين وتلقى العزاء إلى جواره.

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