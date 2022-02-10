محمد أبو جبل يرد لأول مرة على حقيقة طلاقه: الحالة الاجتماعية فيها مشاكل (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم، لأول مرة عن حالته الاجتماعية، بعد أن شهدت الأيام الماضية أنباء عن طلاقه من زوجته سمارة يحيى ملكة جمال الجزائر السابقة.

تحفظ محمد أبو جبل أثناء حديثه عن حالته الاجتماعية، ردا على سؤال طرحته الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم” عبر قناة CBC، ورفض في البداية الإجابة على السؤال، قبل أن تؤكد له “الشاذلي” أن العديد من الفتيات طرحن عليها السؤال قبل بداية تصوير الحلقة.

وقال أبو جبل: “الحالة الاجتماعية فيها مشاكل كتير”، في تأكيد لما تردد عن وقوع خلافات مع زوجته، دون حدوث الانفصال بشكل رسمي.

وحظى محمد أبوجبل باهتمام جماهيري كبير خلال الأيام الماضية، بعد تألقه مع منتخب مصر في مباريات بطولة الأمم الأفريقية “الكاميرون 2021″، وأصبح اسم “جباسكي” متداولا بكثرة في الصحف العالمية، بعد أن تحول إلى البطل المنقذ بسبب المستوى الجيد الذي ظهر به بعد مشاركته كبديل لمحمد الشناوي، بداية من دور الـ16 في البطولة.

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