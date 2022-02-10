منة فضالي تروي قصة مأسوية عن وفاة رضيع حاولت تبنيه: كنت هاخليه أحسن حد في الدنيا

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة منة فضالي عن واقعة حزينة حول أحد الأطفال الرضع الذي كانت قد قررت اتخاذ الإجراءات الرسمية من أجل تبني كفالته وتربيته في منزلها.

أوضحت منة فضالي أنها عرفت بقصة أحد الأطفال الرضع الذي تخلت عنه ولادته فور ولادته قبل 5 أيام بأحدى مستشفيات محافظة الفيوم.

وأضافت عبر حسابها على “فيسبوك”، أن إحدى الممرضات حاولت أن تتكفل به لكن زوجها هددها بالطلاق، لتأخذه شقيقة أحدى العاملات في منزلها، لتتولى تربيته، حيث وجدت أنه مريض بالصفراء.

وأكدت أنها قررت تبني الطفل، وبدأت في السعي لاتخاذ الإجراءات المطلوبة من أجل ذلك، لكنه توفي متأثرا بمرضه، وهو ما أصابها بالحزن الشديد والغضب تجاه والدته التي تخلت عنه فور ولادته، وكتبت: ” مش قادرة أوصفلكم حالتي حقيقي ولا أوصف كرهي للست اللي خلفت حتة لحمة ورمتها وراحت تشوف نفسها”.

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تابعت: ” جالها قلب إزاي ترمي ضناها؟ مهما كانت ظروفها، ابنها ضناها، إزاي في أمهات بالقذارة دي، بس يعلم ربنا أني كنت حخليه أحسن حد في الدنيا”.

يذكر أن منة فضالي أعلنت قبل أيام عن تعافيها من فيروس كورونا، بعد قضائها 14 يوما في العزل، مرت خلالهم بتجربة قاسية، خاصة في الأسبوع الأول.

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