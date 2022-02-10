عايدة رياض: محرم فؤاد ضربني بسبب مكالمة هاتفية و تركت المنزل بسبب “المال والبنون”

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الفنانة عايدة رياض عن سبب ابتعادها عن الفن لمدة 8 سنوات وارجعت ذلك لزواجها من الفنان محرم فؤاد الذي رفض امتهانها للتمثيل

قالت عايدة رياض في حوار لها مع الإعلامية ياسيمن عز في برنامج “كلام الناس” المذاع على قناة MBC مصر أنه رفض استمرارها في مجال التمثيل على الرغم من عدم اتفاقهما على ذلك قبل الزواج وهو الأمر الذي ازعجها كثيرا لأنها تمتهن التمثيل منذ طفولتها

كما أكدت أنها تعرفت في فترة زواجها على كبار الملحنين والمطربين بسبب ترددهم على بيت زوجها محرم فؤاد

تابعت عايدة رياض أن محرم فؤاد كان شديد الغيرة وكثيرا ما قام بضربها لهذا السبب، كما حكت أحد المواقف قائلة أنها تلقت في أحد الأيام مكالمة هاتفية أثناء تواجدهما في لندن من صديق حبيبها السابق وقام محرم فؤاد بسماع المكالمة ومن ثم قام بضربها بشكل هستيري

وأضافت أنه سمح لها في أحد الفترات بالعمل ولكن مواعيد العمل كانت كثيرا ما تزعجه وتتسبب في عددا كبيرا من المشكلات بينهما، وفي أحد أيام تصوير مسلسل “المال والبنون” رفض خروجها للتصوير وحدث مشاجرة كبيرة بينهما مما دفعها إلى ترك المنزل

وأوضحت رياض أن قرار الانفصال جاء بسبب رفضه للتمثيل فكثيرا ما تسبب عملها في مشكلات زوجية بينهما، كما أكدت على تفضيلها للأسرة والأطفال على حياتها المهنية ولكنها لم ترزق بأطفال مما دفعها إلي طلب الطلاق

يذكر أن عايدة رياض شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “اللي مالوش كبير” مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

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