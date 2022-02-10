شقيقة “بسنت” ضحية الابتزاز تعيد سيناريو أختها وتتناول “الحبة السامة” بسبب كلام الناس

ابو ظبي - احمد الجزار - تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعى، بوصول نيرة خالد شلبي 24 سنة شقيقة بسنت خالد، ضحية الابتزاز الإلكترونى بالغربية، مصابة بتسمم وتناول حبة حفظ الغلال السامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت شقيقه بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، أقدمت على الانتحار بتناول حبة حفظ الغلال السامة، لمرورها بأزمة نفسية بسبب ما تعرضت له شقيقتها، وكثرة حديث أهالي القرية وتنمرهم، حيث فوجئت الأسرة بابتلاع “نيرة” حبة حفظ الغلال السامة، ومحاولتها الانتحار، وتم على الفور نقلها لمركز السموم بطنطا لإسعافها.

وكشف مصدر مسئول بجامعة طنطا، أن الفتاة حضرت مساء أمس في حالة إعياء شديد، نتيجة تناولها حبة حفظ الغلال السامة، مشيراً إلى أنه تم عمل الإسعافات الأوليه اللازمة لها، وتبين أن الحبة التي تناولتها فاسدة بسبب تعرضها للرطوبة.

وأوضح المصدر، أن العناية الإلهية أنقذتها من الموت بسبب فساد الحبة القاتلة، وتم خروجها من المستشفى ظهر اليوم بعد تحسن حالتها.

تطورات قضية بشنت شلبي ضحية الابتزاز

وقررت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامي بريك، في وقت سابق يوم السبت الماضي، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين، في واقعة الطالبة «بسنت خالد»، المعروفة إعلامياً بضحية الابتزاز الإلكتروني في الغربية، إلى جلسة 8 مارس المقبل، لتلبية طلبات الدفاع عن المتهمين، والتي تمثلت في سماع أقوال ممثل الطب الشرعي، وإعادة النظر في تحريات وتحقيقات المباحث، حول الواقعة.

وأكد دفاع المتهمين أن الاتهامات تطول أيضاً أسرة الطالبة «بسنت خالد»، معتبراً أنهم لم يحسنوا رعاية ابنتهم ومتابعتها ومعرفة حياتها، وأن القضية من فعلها هو «الشو الإعلامي»، على حد قوله، بينما طلبت هيئة الدفاع عن المجني عليها من هيئة المحكمة إضافة تهمة «الاغتصاب» إلى المتهمين، كما ورد في تقرير الطب الشرعي.

وشهدت الجلسة الأولى من المحاكمة حضور أفراد من أسرة الطالبة «بسنت»، وأسر المتهمين، وسط إجراءات أمنية مشددة، في حضور 4 متهمين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الخامس الهارب.

وكانت نيابة مركز كفر الزيات بالغربية قررت إحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات، وتم تحديد يوم 5 فبراير لنظر أولى جلسات محاكمة الـ5 متهمين، وذلك في القضية رقم 2036 جنايات كفر الزيات، والمقيدة برقم 25 كلى غرب طنطا.

تضمن قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات كلاً من «إبراهيم م. أ.»، 17 سنة، طالب، محبوس، و«محمود ر. أ.»، 21 سنة، عامل، محبوس، و«إسماعيل ب. أ.»، 20 سنة، هارب، و«عبدالحميد م. أ.، 19 سنة، عامل، محبوس، و«عبد الحميد ح. أ.»، 16 سنة، طالب.

النيابة العامة توجه الاتهامات لـ5 متهمين

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعامل في شخص طبيعي، هي المجني عليها، الطفلة «بسنت»، بأن استخدمها، لإتيان أفعال جنسية مخلة، بواسطة استغلال حالة ضعفها، الناتجة عن تهديده لها بنشر صور مخلة بالشرف لها، وكان ذلك التعامل بقصد استغلالها جنسياً، بإجبارها على ممارسة أفعال جنسية معه، والمتهمين الباقين.

كما أوضح قرار الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس، اتفقوا مع المتهم الأول على تهديد المجني عليها، لإجبارها على ممارسة الرذيلة معهم فهددها المتهم الأول بذلك، واستجابت المجني عليها لتهديده.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول والثالث والرابع، هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد، بأن حسر عنها المتهمان الأول والثالث ملابسها واستطالا بأيديهما عموم جسدها ومواطن عفتها، حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة، للشد من أزرهما والتأهب لارتكاب الجريمة.

كما تضمن قرار الإحالة أن المتهمين الأول والثاني هددا المجني عليها كتابة، بإفشاء صور مخلة بشرفها، وكان هذا التهديد مصحوباً بطلب إرسالها لهما كروت شحن خط جوال.

كما بين قرار الإحالة أن المتهمين جميعاً اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي المثبتة على أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بهم، صوراً فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين استعملوا ونشروا الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو موضع الاتهام، بغير رضاء المجني عليها، كما اعتدوا على المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل.

النيابة تأمر بإحالة المتهم السادس لمحكمة الطفل

وقرر المستشار محمد البواب، المحامي العام الأول لنيابة غرب طنطا الكلية، إحالة المتهم السادس في الواقعة «محمود ع. س.»، طالب بالصف الأول الثانوي، إلى محكمة الطفل بطنطا، مع استمرار حبسه، وحددت المحكمة جلسة 24 فبراير لبدء محاكمة المتهم في واقعة بسنت ضحية الابتزاز بالغربية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجريمة في غضون عام 2021 وقام بهتك المجني عليها بغير قوة ولا تهديد والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة، بأن استطال عموم جسدها وعموم عفتها.

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